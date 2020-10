Illinois, poliziotto spara a due giovani fidanzati afroamericani: muore un 19enne



L’agente ha sparato all’automobile di due giovani fidanzati afroamericani perché spaventato per la propria incolumità. I due, appena 19enni, si erano mossi in retromarcia con l’auto per sottoporsi a un controllo di routine. Il conducente del veicolo è morto sotto i colpi di arma da fuoco, mentre la ragazza è stata trasportata in ospedale.

