In Italia 3.266 focolai Covid attivi, Rezza (Iss): “Epidemia peggiora, carico sui servizi sanitari”



Secondo il monitoraggio settimanale dell’emergenza Coronavirus in Italia effettuato da Ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità, al momento nel nostro Paese si contano 3.266 focolai attivi, di cui 909 nuovi, entrambi in aumento per la nona settimana consecutiva, mentre anche l’indice Rt, vale a dire l’indice del trasmissibilità del virus, è arrivato a quota 1,01 su base nazionale, Rezza: “Mantenere comportamenti prudenti”.

