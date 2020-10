Intercity – teatro itinerante in 5 stazioni

Mai più senza! Sabato 24 ottobre 2020 a partire dalle ore 17 , l’Altrove Teatro Studio apre la stagione 2020/2021 con un progetto speciale, realizzato con il contributo della Regione Lazio.

Intercity uno spettacolo itinerante negli spazi del teatro, assolutamente anticovid, che prevede l’entrata di un pubblico contingentato ogni mezz’ora con l’ultimo ingresso alle ore 21. Di luogo in luogo, di stazione in stazione, il treno dell’Altrove invita ad viaggio che vuole rispondere, col sorriso sulle labbra, a un quesito di tanti: il teatro si farà?

La domanda di partenza è tratta da Kenneth Branagh, passando poi per Edward Albee, Jean Michel Ribes, Neil Simon. Resta lo spazio per un paio di incursioni drammaturgiche, nei due monologhi scritti da Ottavia Bianchi, a chiudere il cerchio di questo tour dentro e intorno al teatro e alla sua necessità per chi lo fa e chi lo fruisce.

Questa domanda, validissima per il teatro come per tante altre situazioni del nostro presente, sarà il filo rosso che si dipana di stazione in stazione.

Interrogarsi attraverso il mezzo del riso, seppur venato di note grottesche e surreali, è l’unica via concessa agli artisti per dare un segno di volontà di rinascita e di partecipazione alla vita collettiva, ciò che il teatro è nato per fare. Con l’apporto prezioso di dieci ottimi attori, l’Altrove Teatro Studio ha quindi pensato un nuovo progetto di teatro itinerante indoor che ha il grande vantaggio di introdurre piccolissimi gruppi di persone, scaglionati ogni 30 minuti, al fine di garantire il distanziamento sociale.

La particolare conformazione architettonica dell’Altrove Teatro Studio consente di sfruttare i percorsi di fuga per garantire un movimento circolare degli spettatori impedendo che i gruppi si incontrino.

Tutti a bordo a partire dalle 17 con INTERCITY Regia di O. Bianchi e G. Latini, con Ottavia Bianchi, Ludovica Bove, Patrizia Ciabatta, Paolo Orlandelli, Giulia Nervi, Giorgio Latini, Martina Paiano, Francesco Pietrella, Roberto Pappalardo, Giulia Santilli.

L’Altrove Teatro Studio è uno spazio concepito per il pubblico, perché possa tornare a godere della bellezza in totale sicurezza, per questo tutti i nostri ambienti sono regolarmente sanificati. L’accesso agli spazi sarà regolato secondo le vigenti disposizioni in materia di prevenzione del Covid-19 .

Prenotazione obbligatoria al 351 8700413 o scrivendo a ipensieridellaltrove@gmail.com.

Per tutte le informazioni riguardanti l’offerta artistica e formativa dell’Altrove Teatro Studio è anche possibile consultare il sito www.altroveteatrostudio.it .

