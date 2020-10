Boss dell’Ndragheta scarcerato per un cavillo dopo solo 48 ore di carcere in Spagna



Vittorio Raso, il boss dell’Ndrangheta radicata a Torino, era stato arrestato lo scorso 11 ottobre a Barcellona dopo due anni di latitanza. Tra le tante accuse a suo carico rientrava l’usura aggravata dal metodo mafioso, reato per cui in Spagna non è previsto il carcere. Per questo motivo, è stato rimesso in libertà dopo appena 48 ore. Raso era latitante dal 2018 e si nascondeva a Barcellona sotto falso nome.

