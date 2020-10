L’app Immuni non funziona in Veneto, gli operatori non hanno mai inserito i codici nel database.



Un ‘buco’ nella piattaforma informatica di inserimento dei codici dei positivi al tampone che sta mettendo in forte imbarazzo la Regione; nessuna tra le persone che hanno installato Immuni in Veneto riceverà notifiche circa la presenza di positivi nelle vicinanze. “534 mila veneti presi in giro, Zaia dia spiegazioni”

