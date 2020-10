L’hamburger vegano è salvo: legittimo definire carne anche i prodotti vegetali



L’Europarlamento non decide e così salva il veggie burger. Nessuno degli emendamenti per limitare l’uso delle denominazioni di carne ai soli prodotti di origine animale è stato approvato. Sarà ancora possibile chiamare burger o hamburger anche le polpette non a base di carne ma realizzate con ingredienti integralmente vegetali.

