Livorno, sassi e bastoni contro carabinieri e polizia durante i controlli anti covid



Un gruppo di ragazzini ha accerchiato e aggredito con calci, pugni, sassi e bastoni carabinieri e agenti di polizia municipale che erano intervenuti in piazza Attias, nel centro di Livorno, per verificare la presenza di assembramenti e far rispettare le norme anti covid. Alcuni degli aggressori sarebbero stati minorenni.

