Maltempo a Nord, 22 dispersi in Piemonte e due morti, crolla un ponte sul Sesia



Il maltempo sta flagellando il Nord Italia. Drammatica la situazione in Piemonte, dove si contano 22 dispersi tra il Cuneese e la francese Val Roja. Diversi ponti sono crollati, tra cui quello che collegava Romagnano Sesia e Gattinara, scavalcando il fiume Sesia; nella zona sono esondati il Vermegnano e il Tanaro. Nel Vercellese è stata trovato il corpo di un 36enne disperso ieri: era a Borgosesia, in frazione Bettole, dove l’uomo era stato visto sparire a bordo della sua auto. Frane anche in Liguria, colpita tra l’altro da una violenta mareggiata, soprattutto nel Tigulli. Un vigile del fuoco volontario di Arnad, in provincia di Aosta, è morto colpito da un albero durante un intervento.

