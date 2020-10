Maltempo, allerta meteo venerdì 2 ottobre per temporali e nubifragi: le regioni a rischio



Il dipartimento di protezione civile nazionale ha emesso per la giornata di domani, venerdì 2 ottobre, un avviso di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali e nubifragi per diversi settori di sette regioni: Lombardia, Veneto, Liguria , Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico, invece, per Friuli Venezia Giulia, Lombardia , Toscana e Umbria.

