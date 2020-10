Neonata affetta da Covid abbandonata in ospedale a Palermo: “La mamma è irreperibile”



Una neonata è stata abbandonata dalla mamma all’ospedale dei Bambini di Palermo dove è stata sottoposta a tampone per Coronavirus, che ha dato esito positivo. La donna si è resa irreperibile ed ora la Polizia indaga sulla sua identità, che al momento è ignota. “Il personale medico ha tentato per giorni di contattare la madre, ma non ci siamo riusciti”.

