Omicidio Isabella Noventa, Freddy: “Isabella? Non l’ho uccisa in villa, è morta altrove”



A meno di un mese dalla Cassazione, Freddy Sorgato presenta una memoria difensiva, avanzando una tesi mai presa in considerazione prima d’ora. “Isabella non è morta a casa mia” sostiene l’ex ballerino. Per dimostrarlo la sua difesa ha ingaggiato un consulente che dimostri che nella villetta di Noventa Padovana non c’è stata una operazione di ripulitura della tracce del delitto.

Continua a leggere



A meno di un mese dalla Cassazione, Freddy Sorgato presenta una memoria difensiva, avanzando una tesi mai presa in considerazione prima d’ora. “Isabella non è morta a casa mia” sostiene l’ex ballerino. Per dimostrarlo la sua difesa ha ingaggiato un consulente che dimostri che nella villetta di Noventa Padovana non c’è stata una operazione di ripulitura della tracce del delitto.

Continua a leggere

Continua a leggere