Padre di 5 figli scomparso a Bologna, la famiglia: “Non ha con sé i farmaci salvavita”

Pasquale Caputo, 60 anni, di Battipaglia, è scomparso da casa nell’ottobre del 2018. L’ultimo avvistamento è avvenuto a Bologna, dove spesso andava per trascorrervi intere settimane. Quando ha fatto perdere le sue tracce non aveva con sé i documenti, il cellulare e i farmaci salvavita per il cuore. I suoi cinque figli sono preoccupati e rivolgono un appello a chiunque avesse informazioni utili.

