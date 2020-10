Pamela Mastropietro, la mamma al processo: “Vorrei parlare con Oseghale”



“Sono qui, lui è così vicino. Ma io non sono come lui, io vorrei parlarci un giorno”. Così all’Adnkronos Alessandra Verni, mamma di Pamela Mastropietro, presente anche oggi in aula al Tribunale di Ancona dove è iniziata la seconda udienza del processo d’Appello a carico di Innocent Oseghale. Il 32enne è stato già condannato all’ergastolo in primo grado.

