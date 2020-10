Pisa, il rianimatore: “Donna positiva al coronavirus per 46 ore su una barella del Pronto Soccorso”



Paolo Malacarne, primario del reparto di rianimazione dell’ospedale di Pisa, ha raccontato in un post su Facebook l’odissea di una donna che ha dovuto aspettare 46 ore prima di essere ricoverata: “Neppure a marzo e aprile i malati hanno mai atteso tanto a lungo per trovare un posto letto in reparto”.

