Record in Italia, mai così tanti nuovi contagi e tamponi dall’inizio dell’emergenza Coronavirus

In Italia è stato raggiunto oggi un doppio record: non sono mai stati registrati così tanti nuovi casi in 24 ore, ben 24.991 con impennate in Lombardia, Sardegna, Sicilia e Puglia, e non sono mai stati effettuati così tanti tamponi, quasi 200mila, dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Sempre oggi per la prima volta il numero degli attuali positivi ha superato quello dei guariti totali: non era mai successo durante la prima ondata.

