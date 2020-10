Saverio Raimondo Live: il nuovo spettacolo di Saverio Raimondo nato durante il lockdown

Dopo il tutto esaurito nelle due repliche dello spettacolo di Luca Ravenna che ha aperto ufficialmente la stagione Autunno/Inverno di Stradanuova Teatro Auditorium, un altro grande Stand Up Comedian si appresta a tornare sul palco di Stradanuova per bissare il successo della scorsa stagione.

Sabato 24 ottobre salirà sul palco una delle penne più irriverenti del

momento, Saverio Raimondo, anche lui con il suo NUOVO spettacolo, Saverio

Raimondo Live.

24 Ottobre 2020 h 19.30 e 21.30

Saverio Raimondo Live

Stand up comedy (+16)

Nella scorsa Stagione ci aveva fatto ridere fino alle lacrime, quest’anno Saverio

Raimondo ha intenzione di farci ridere ancora di più con il suo NUOVO SPETTACOLO nato durante il periodo del lockdown!

Sabato 24 ottobre in doppia replica alle 19.30 e 21.30, “il satiro parlante” di Netflix, porta in Stradanuova il suo NUOVO spettacolo di stand up comedy dove, in un’ora di show, ci parlerà di quarantene imbarazzanti, ansie da pandemia, fritture miste, porno online, traslochi e soldi (pochi): perché in un momento di disagio collettivo, solo un vero disagiato come lui ha qualcosa da dire.

Aspettando Saverio Raimondo Live in Stradanuova il 24 ottobre, lo possiamo rivedere su Netflix con il primo spettacolo “Il Satiro Parlante”, lo possiamo leggere su La Repubblica con la sua rubrica #asterisc e possiamo ridere insieme a lui a Le parole della settimana con Massimo Gramellini su Rai3.

Dove?

Stradanuova Teatro Auditorium è a Palazzo Rosso, in Via Garibaldi 18

(ingresso da Vico Boccanegra).

