Scuola e Covid-19, i dati del Ministero: contagiati 5793 studenti e 1020 docenti



I dati di positività al Covid-19 a scuola aggiornati alla data del 10 ottobre 2020 e comunicati dal ministero dell’Istruzione: gli studenti contagiati sono pari allo 0,080 percento, per il personale docente la percentuale è dello 0,133 percento del totale, per il personale non docente 0,139 percento.

