Successo per il Festival della Partecipazione: “Necessario monitoraggio civico del Recovery Plan”



Grande successo di pubblico, sia in presenza che online, per la quinta edizione del Festival della Partecipazione che si è concluso ieri a Bologna dopo una tre giorni di eventi, conferenze e dibattiti a cui hanno preso parte circa 257 relatori da quattro continenti e 41 reti civiche. Nell’ultima giornata si è parlato delle proposte della società civile alla politica per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

