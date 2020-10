Supera l’esame, ma si rifiuta di stringere la mano a una donna: revocata la cittadinanza a un medico libanese



Nel 2015 avrebbe dovuto ritirare l’attestato per la cittadinanza tedesca, ma proprio in quell’occasione si è rifiutato di stringere la mano a una funzionaria della pubblica amministrazione. La donna, a quel punto, non ha concesso la cittadinanza al medico libanese che ha così deciso di portare l’intera vicenda in tribunale.

Continua a leggere



Nel 2015 avrebbe dovuto ritirare l’attestato per la cittadinanza tedesca, ma proprio in quell’occasione si è rifiutato di stringere la mano a una funzionaria della pubblica amministrazione. La donna, a quel punto, non ha concesso la cittadinanza al medico libanese che ha così deciso di portare l’intera vicenda in tribunale.

Continua a leggere

Continua a leggere