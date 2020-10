Teatro Vascello di Roma: spettacoli in streaming dal 27 ottobre al 5 novembre 2020

Gentili Spettatori, a seguito delle ultime decisioni prese dal governo, il Teatro Vascello – che a settembre aveva ripreso le sue attività con grande entusiasmo e confortato dalla presenza del pubblico, seppur contingentato – reagisce con una serie di iniziative per dare continuità lavorativa ad artisti e maestranze e per mantenere un contatto con gli spettatori seppur a distanza.

Per questo, a partire da oggi e per le prossime settimane, saranno programmati alcuni appuntamenti in streaming: spettacoli di prosa, danza, letture, concerti in attesa di poter riaprire presto al pubblico e riprendere dal vivo l’attività.

Ecco i primi eventi programmati sulla piattaforma Zoom:

LA CONSUETUDINE FRASTAGLIATA DELL’AVERTI ACCANTO

di Marco Andreoli

regia e interpretazione Claudia Vismara e Daniele Pilli

mercoledì 28 ottobre 2020 h.21

giovedì 29 ottobre 2020 h.21

venerdì 30 ottobre 2020 h.21

sabato 31 ottobre 2020 h.21

CURIOSITA’ LETTERARIE

a cura di Manuela Kustermann

con Sara Borsarelli

letture da La sinagoga degli iconoclasti di Juan Rodolfo Wilcock

domenica 1 novembre 2020 h.21

LA DANZA DELLA REALTA’

Compagnia Atacama

coreografie di Patrizia La Cava e Ivan Truol

martedì 3 novembre 2020 h.21

mercoledì 4 novembre 2020 h. 21

giovedì 5 novembre 2020 h.21

Come assistere al Live Streaming:

Prenotazione mediante richiesta da inviare a: botteghino@teatrovascello.it oppure promozioneteatrovascello@gmail.com

Accessi consentiti massimo nr.100

Il Live Streaming del Teatro Vascello è un servizio gratuito

Gli utenti registrati riceveranno il link e le credenziali per accedere alla piattaforma Zoom e per assistere al Live Streaming, qui di seguito le istruzioni:

Streaming su Piattaforma ZOOM

Teatro Vascello.

Link di invito: https://zoom.us/j/8371827431

ID Riunione 837 182 7431

Istruzioni

1 – Cliccare sul link che vi è stato inviato.

2 – Vi si chiederà di aprire Zoom per chi lo ha, oppure si scaricare il software per chi non lo ha.

(scaricare e seguire le istruzioni).

3 – Vi verrà chiesto di attendere di essere accettati alla riunione in diretta

4 – Una volta ammessi vedrete l’immagine e vi verrà chiesto di entrare con l’audio del vostro computer

5 – Date ok e vedrete il video. In caso non sentiate l’audio in basso a sinistra vedrete un segnale con scritto “connettiti all’audio”, cliccandolo dovreste sentire l’audio.

6 – Attendere che inizi la diretta.

