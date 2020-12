Giallo a Sollicciano, trovato cadavere saponificato in una valigia: indagini in corso



Resti di un cadavere in avanzato stato di decomposizione sono stati rinvenuti all’interno di una valigia a modello rigido in un terreno agricolo situato tra l’area perimetrale del carcere di Sollicciano e la superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Indagini in corso: la procura ha aperto un’inchiesta per omicidio, si attendono i risultati dell’esame autoptico per saperne di più sulla vittima.

