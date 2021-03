Terapie intensive in Italia, superata la soglia critica del 30%: aumenta la pressione in 11 regioni



Secondo i nuovi dati di Agenas, elaborati dalla Fondazione Gimbe e aggiornati al 9 marzo 2021, a livello nazionale è stata superata dopo due mesi la soglia critica del 30% di occupazione dei posti letto in terapia intensiva. Sono 11 in particolare le Regioni sopra la soglia, con in testa il Molise, che è addirittura al 67% di posti letto occupati, seguito da Umbria, Provincia di Trento, Marche e Lombardia.

