Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: cambio colori delle Regioni, Valle d'Aosta in rosso. Vaccini, Figliuolo: "Dopo over 65 apriamo a tutti"



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, lunedì 3 aprile. Nell’ultimo bollettino 9.148 casi e 144 decessi per Covid, mai così pochi da ottobre ma risale il tasso di positività al 5,8%. Nuovo cambio di colore delle Regioni: Valle d’Aosta unica in zona rossa, la Sardegna e la Puglia passano in fascia arancione insieme a Basilicata, Calabria e Sicilia. Tutte le altre in zona gialla. Vaccini, Figliuolo: “Dopo over 65 anni apriamo a tutti”. Tra il 5 e 7 maggio in arrivo 2,1 milioni dosi Pfizer in Italia. Finora somministrate oltre 22 milioni e 500mila dosi. Nel mondo 152.502.340 casi e 3.199.106 morti. Ancora emergenza in India, lockdown a Nuova Delhi fino al 10 maggio.

