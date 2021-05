Coronavirus, ultime notizie: da seconda metà maggio pass per viaggi in Italia. Psicosi Astrazeneca: 2 milioni di fiale del vaccino Covid inutilizzate



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, mercoledì 5 maggio 2021. Nel bollettino di ieri 9.116 contagi e 305 morti. Attesa per la convocazione di Draghi sul Recovery plan. Il governo al lavoro per salvare l’estate e le vacanze. L’Italia riapre ai turisti: da metà maggio si viaggerà con green pass. Covid free, Figliuolo: “Per le piccole ipotesi vaccinazione di massa . Le vaccinazioni tornano a scendere ben sotto quota 500 mila al giorno, con la campagna affetta dalla psicosi AstraZeneca in alcune regioni. Palù (AIFA): “Fare presto per proteggere over 60”. Nel mondo 153.698.806 contagi e 3.216.664 vittime. L’india supera i 20 milioni di positivi. Negli Usa in arrivo l’ok al vaccino Pfizer per la fascia di età 12-15 anni. Gli esperti avvertono: “Improbabile raggiungere l’immunità di gregge”. Ema avvia revisione del vaccino prodotto dalla cinese Sinovac. In Francia quasi 25.000 nuovi contagi.

