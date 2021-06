Previsioni meteo da lunedì 21 giugno: piogge e temporali al Nord, caldo da record al Centro-Sud



Dopo un weekend con temperature da record, l’Italia sarà divisa in due dalla prossima settimana. A Nord si aspettano temporali e rovesci, con l’abbassamento delle temperature di diversi gradi. Per il Sud invece si confermano le temperature oltre i 30 gradi e sole su tutta l’area. L’aria fresca atlantica non riuscirà a spingersi oltre le aree del Centro.

