Zangrillo contro la mascherina all’aperto: “Ora non ha alcun senso, il virus è in letargo”



Per Alberto Zangrillo al momento non ha senso portare una mascherina all’aperto soprattutto in casi dove non c’è alcun affollamento. Il direttore dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale dell’ Ospedale San Raffaele di Milano ha spiegato: “Il virus è clinicamente in letargo. Può darsi che si risvegli? Speriamo di no”.

