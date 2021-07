L’allerta dell’Iss: “Aumentano focolai covid Delta e Kappa, bisogna vaccinarsi con seconda dose”



In un contesto di diminuzione dei casi, il monitoraggio dell’Iss evidenzia un aumento dei focolai di varianti Delta e Kappa in Italia. Per prevenire una nuova ondata di contagi, secondo l’istituto superiore di sanità, è necessario raggiungere una elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione.

Continua a leggere



In un contesto di diminuzione dei casi, il monitoraggio dell’Iss evidenzia un aumento dei focolai di varianti Delta e Kappa in Italia. Per prevenire una nuova ondata di contagi, secondo l’istituto superiore di sanità, è necessario raggiungere una elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione.

Continua a leggere

Continua a leggere