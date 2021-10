Alessandria, precipita da passerella in fabbrica e sbatte la testa: muore operaio di 54 anni



L’incidente mortale all’interno dei locali di un’azienda che produce compensati e pannelli in legno a Coniolo Monferrato, in provincia di Alessandria. La vittima è un uomo di 54 anni originario di Vercelli che lavorava come dipendente e si occupava di trinciaggio del legno nell’azienda. A ritrovare il lavoratore esanime a terra sono stati i colleghi che però non avrebbero assistito alla caduta.

Continua a leggere



L’incidente mortale all’interno dei locali di un’azienda che produce compensati e pannelli in legno a Coniolo Monferrato, in provincia di Alessandria. La vittima è un uomo di 54 anni originario di Vercelli che lavorava come dipendente e si occupava di trinciaggio del legno nell’azienda. A ritrovare il lavoratore esanime a terra sono stati i colleghi che però non avrebbero assistito alla caduta.

Continua a leggere

Continua a leggere