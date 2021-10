Ascensore senza certificato di collaudo, malato di Sla recluso in casa da 2 anni: la storia di Lello



Raffaele Calabrese, per gli amici Lello, vive in un appartamento al primo piano di una palazzina a Tortora (Cosenza). Affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica, Lello ha bisogno di una carrozzina e non riesce più a spostarsi da casa: l’ascensore dello stabile, mai entrato in funzione, è inutilizzabile a causa di un mero cavillo burocratico.

