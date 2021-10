Attacco hacker contro Cgil, sito web del sindacato messo fuori uso



“Si tratta di un’azione informatica di disturbo, volontaria e strutturata, ovvero con la tipologia di fenomeno informatico malevolo” spiegano dal sindacato parlando di attacco DDoS. L’attacco in particolare sarebbe iniziato sabato scorso ma sarebbe ancora in atto. Stando sempre alla Cgil in questi due giorni sarebbero stati circa 130mila i tentativi di connessione contemporanea avvenuti anche da più Paesi,

