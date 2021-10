Che cos’è il genere X o terzo genere e chi sono le persone “non binarie”



Con il rilascio del primo passaporto col genere X negli Stati Uniti, si torna a discutere di intersessualità, identità di genere, espressione di genere e di persone “non binarie”. Quando si tratta di identità ed espressione non si fa riferimento alla stessa cosa, così come esistono individui che non si riconoscono né per sesso né per espressione nella suddivisione binaria tra uomo e donna.

Continua a leggere



Con il rilascio del primo passaporto col genere X negli Stati Uniti, si torna a discutere di intersessualità, identità di genere, espressione di genere e di persone “non binarie”. Quando si tratta di identità ed espressione non si fa riferimento alla stessa cosa, così come esistono individui che non si riconoscono né per sesso né per espressione nella suddivisione binaria tra uomo e donna.

Continua a leggere

Continua a leggere