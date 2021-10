Chef Madeddu di 4 ristoranti ucciso a colpi di accetta: “È stata una spedizione punitiva”



Alessio Madeddu, il cuoco di Teulada, in Sardegna, trovato cadavere questa mattina davanti al suo ristorante Sabor’e Mari, e famoso per aver partecipato al reality tv 4 Ristoranti di Alessandro Borghese, sarebbe stato ucciso da più persone, che lo hanno picchiato e ferito a colpi di accetta e altri oggetti contundenti, per poi lasciarlo privo di vita davanti al suo locale.

