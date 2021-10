Dal 15 al 17 ottobre

Piccolo Bellini



Divine

Pièce di versi in danza

coreografie Roberta De Rosa

interpreti Roberta De Rosa, Martina Fasano, Nello Giglio, Katia Marocco , Nicola Picardi

drammaturgia e regia Michele Casella

direzione artistica Annamaria Di Maio

produzione ARB Dance Company

Donna, sei tanto grande e tanto vali,

che chi vuol grazia e a te non ricorre

sua disianza vuol volar senz’ali

(Dante Alighieri, Paradiso XXXIII)

Più volte nella sua produzione poetica, Dante invita a conoscere le “ali” delle donne: angeli in grado di elevare l’uomo a Dio. Non ci sono però soltanto le donne alate, ma anche quelle le cui ali sono state spezzate. Francesca nell’Inferno, Pia nel Purgatorio, Piccarda, nel Paradiso. Dietro l’omicidio, l’amore negato, la necessità di piegare il volere di una donna al proprio volere, ci sono ali spezzate. Dante si fa paradigma dell’umanità e guida tutti in un percorso verso l’amore fatto di esperienze terribili e visioni meravigliose. Incontreremo Francesca, uccisa dal marito perché amava un altro uomo; Pia, morta per mano del suo amore; Piccarda, sottratta alla scelta monacale per assecondare esigenze politiche familiari. Ma ci saranno anche Matelda, pronta a farci ricordare il bene e dimenticare il male e in fine l’amata Beatrice. Un viaggio al femminile che, attraverso uno studio approfondito dei versi, recitati e declinati in danza stimola la riflessione sulla condizione femminile e sulla discriminazione e parità di genere, obbiettivo significativi dell’Agenda politica 2030.

Durata 45 minuti

Orari spettacoli: venerdì e sabato h. 20:45, domenica h. 18:30

Prezzi: intero € 20 – ridotto € 18 – Under29 € 15

L’articolo Danza al Piccolo Bellini di Napoli: “Divine” dal 15 al 17 ottobre proviene da Viva il teatro.

Fonte:Viva il teatro