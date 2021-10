Messina, medico fingeva di iniettare il vaccino ai pazienti: denunciato e sospeso



Un medico impiegato in uno degli hub vaccinali di Messina avrebbe in almeno due casi finto di iniettare il vaccino contro il Covid-19 per far ottenere illecitamente il green pass a due pazienti: stando a quanto segnalato all’Asp della città siciliana, infatti, l’uomo non avrebbe infilato l’ago nel braccio facendo scivolare il farmaco sul pavimento.

Continua a leggere



Un medico impiegato in uno degli hub vaccinali di Messina avrebbe in almeno due casi finto di iniettare il vaccino contro il Covid-19 per far ottenere illecitamente il green pass a due pazienti: stando a quanto segnalato all’Asp della città siciliana, infatti, l’uomo non avrebbe infilato l’ago nel braccio facendo scivolare il farmaco sul pavimento.

Continua a leggere

Continua a leggere