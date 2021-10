Green pass, la denuncia: “Carabinieri sprovvisti cacciati dagli alloggi”. L’Arma: “Seguito il Dpcm”



La denuncia del Nuovo Sindacato Carabinieri secondo cui alla mezzanotte di ieri “i militari sprovvisti di Green pass alloggiati nelle caserme sono stati cacciato dalle proprie stanze”. La risposta del Comando Generale a Fanpage.it: “Nella nostra circolare non c’è alcuna indicazione in tal senso, si tratta solo della lettura del Dpcm firmato da Draghi che stabilisce che il lavoratore non potrà in alcun modo permanere nella struttura anche a fini diversi, non strettamente lavorativi, senza certificato verde”.

