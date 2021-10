Il tweet di Vittorio Feltri non fa ridere: in uno stupro non c’è nulla di divertente



In un tweet Vittorio Feltri ha espresso ammirazione per Genovese che “ha scopato una ragazza per 20 ore”. Cosa ci sia da apprezzare in uno stupro è qualcosa che esula dall’umana comprensione: non c’è nulla di cui andare fieri in una violenza sessuale, ma il fatto che si sia scelto di solidarizzare con un presunto stupratore e non con la donna abusata non è casuale.

