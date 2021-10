Ilenia Fabbri, la figlia in Aula: “Mio padre mi portò a comprare l’auto il giorno dell’omicidio”



Il ricordo di quel tragico giorno fatto dalla figlia di Ileana Fabbri che per la prima volta ha testimoniato davanti al padre Claudio Nanni nel processo che vede l’uomo imputato per l’omicidio della ex moglie. “Mio babbo durante la telefonata era agitato, gli dicevo di accelerare, di andare forte, e lui mi diceva che non stava bene e che si sentiva male” ha raccontato la ragazza per la quale da quel giorno la vita si è trasformata in un incubo.

