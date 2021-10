La Spezia, scontro tra due ambulanze: erano entrambe a sirene spiegate, un ferito grave



Due ambulanze impegnate entrambe in un intervento di emergenza a sirene spiegate si sono scontrate a metà pomeriggio in un incrocio a La Spezia. Per la violenza dell’impatto uno dei due mezzi si è ribaltato. Diversi i volontari feriti, ma il più grave è il paziente che si trovava a bordo di una delle vetture.

