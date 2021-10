Lecce, trovato ferito in strada muore dopo giorni di coma: Leonardo il madonnaro non disegnerà più



Leonardo Vitale, originario di Oria, aveva 69 anni e faceva il madonnaro. È morto all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dopo giorni in coma. Era stato trovato privo di sensi, coperto di sangue la notte del 5 ottobre, nel capoluogo salentino. Sono in corso le indagini per fare chiarezza sulle cause del decesso dell’uomo, che è stato derubato anche del telefono e degli attrezzi del mestiere.

Continua a leggere



Leonardo Vitale, originario di Oria, aveva 69 anni e faceva il madonnaro. È morto all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dopo giorni in coma. Era stato trovato privo di sensi, coperto di sangue la notte del 5 ottobre, nel capoluogo salentino. Sono in corso le indagini per fare chiarezza sulle cause del decesso dell’uomo, che è stato derubato anche del telefono e degli attrezzi del mestiere.

Continua a leggere

Continua a leggere