Liliana Segre sulle offese del No Green Pass Capitani a Bologna: “La mia risposta è il silenzio”



La senatrice a vita Liliana Segre ha scelto di rispondere alle invettive di Gian Marco Capitani, leader del movimento No Green Pass di Bologna, con il silenzio. Capitani aveva detto sul palco di una manifestazione che la senatrice avrebbe dovuto “sparire da dove è”. “Da presidente di una Commissione contro l’istigazione all’odio, l’unica risposta possibile per me è il silenzio”

