L’oroscopo di oggi 18 ottobre 2021: Ariete e Capricorno sospettosissimi



Nell’oroscopo di oggi, lunedì 18 ottobre 2021, la Luna si trova nel segno dei Pesci e la quadratura tra il Sole in Bilancia e Plutone in Capricorno sembra proprio costringerci ad ascoltarci in profondità e ad attivare delle extra forme di protezione. Sospettosi e qualche volta insicuri, sarebbe meglio evitare di prendere decisioni importantissime. Ecco le previsioni astrali dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

