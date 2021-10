Macerata, auto si ribalta e finisce fuori strada: Giacomo muore a 33 anni



Giacomo Bonci è morto all’età di 33 anni dopo un’incidente d’auto avvenuto nella notte sulla strada provinciale 122 che collega Matelica a Gaglione, nelle Marche. Il giovane è deceduto sul colpo dopo che l’auto è finita fuori strada e si è ribaltata più volte. Ferito l’amico che viaggiava con lui: il 25enne è stato condotto in ospedale e non è in pericolo di vita.

