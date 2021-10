Macerata, quattro ventenni sequestrano per 8 giorni un coetaneo inglese: blitz dei Ros per liberarlo



I carabinieri di Monte San Giusto, in provincia di Macerata, hanno arrestato ieri quattro giovani (tre uomini e una donna) accusati di sequestro di persona ed estorsione ai danni di un cuoco londinese di 25 anni, che dopo essere stato rapito è stato rinchiuso in un appartamento per otto giorni. A condurre il blitz per la liberazione sono stati i Ros.

