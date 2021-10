Maltempo in Italia, allerta meteo rossa, arancione e gialla domani: tutte le regioni a rischio



Maltempo sull’Italia con una nuova allerta meteo rossa per la giornata di domani, martedì 26 ottobre 2021. Allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico in Calabria e in Sicilia. Allerta arancione in altri settori di Sicilia e Calabria, allerta gialla per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico in 5 regioni.

