No Green pass, Fabio Tuiach positivo al Covid: “Colpa degli idranti della polizia a Trieste”



L’ex consigliare comunale Fabio Tuiach, tra i protagonisti delle proteste contro il Green pass a Trieste dei giorni scorsi, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato lui stesso sui social: “Ho preso il Covid perché sono stato sotto gli idranti della polizia, ma non ho paura. Un vero cattolico non ha paura. Non farò mai il vaccino”. Ma si aspetta la conferma del tampone molecolare.

Continua a leggere



L’ex consigliare comunale Fabio Tuiach, tra i protagonisti delle proteste contro il Green pass a Trieste dei giorni scorsi, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato lui stesso sui social: “Ho preso il Covid perché sono stato sotto gli idranti della polizia, ma non ho paura. Un vero cattolico non ha paura. Non farò mai il vaccino”. Ma si aspetta la conferma del tampone molecolare.

Continua a leggere

Continua a leggere