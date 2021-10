Nostalgici del fascismo a Predappio per ricordare la Marcia su Roma: corteo e attacchi al Green pass



Un corteo si è snodato per le vie di Predappio, paese natale di Benito Mussolini, in ricordo della Marcia su Roma, di cui quest’anno ricorrono i 99 anni. Alcune centinaia di persone si sono radunate nella piazza e da lì, in corteo, con una grande bandiera tricolore hanno raggiunto il cimitero dove si trova la cripta in cui è sepolto Mussolini.

