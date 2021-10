Perché la crescita dei contagi di questi giorni può essere anche una buona notizia



Per Roberto Battiston, docente di Fisica all’Università di Trento, l’aumento dei contagi in Italia degli ultimi giorni potrebbe essere una buona notizia. L’introduzione del green pass infatti ha spinto centinaia di migliaia di persone non vaccinate a sottoporsi al tampone e questo ha fatto emergere casi che, altrimenti, sarebbero rimasti “sommersi”.

