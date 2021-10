Previsioni meteo lunedì 11 ottobre: arriva il freddo e la neve, rischio maltempo al centro sud



Maltempo con piogge e temporali sul versante adriatico e al sud per l’inizio di settimana ma anche crollo termico per l’irruzione di aria fredda e nevicate anche a quote sotto i 1500 metri sugli Appennini. Ecco che tempo farà lunedì 11 ottobre a causa dell’irruzione di un vortice ciclonico che sospingerà sulla Penisola freddi correnti di origine polare.

