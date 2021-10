Sconfiggere il tumore al seno con la fotografia e una parrucca rosa: la storia di Francesca Tilio



“Nasco il 5 aprile del 1975. A 31 anni scopro di avere un cancro al seno”. Intervista all’artista Francesca Tilio, diventata fotografa dopo avere scoperto di avere un tumore. Per anni si è fotografata con indosso la parrucca regalatale dai colleghi per via della chemio e l’abito rosa appartenuto a sua madre. Oggi che è madre di Dora, 9 anni, dopo avere esposto le sue fotografie in Italia e all’estero vuole regalarle agli ospedali affinché le pazienti tornino a credere che dal tumore seno si può guarire. Perfino rinascere.

