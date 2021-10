Sebastiani (Cnr): “C’è una risalita dei contagi Covid. Il problema sono gli under 12”



I casi Covid in Italia sono in aumento oppure no? A rispondere a questa domanda ci ha pensato il matematico del Consiglio Nazionale delle Ricerche Giovanni Sebastiani, intervenuto nella diretta live su YouTube di Fanpage.it. “In questo momento abbiamo due problemi: gli under 12, non vaccinati e che diffondono molto, e le nuove varianti che possono arrivare dagli altri Paesi, come ad esempio il Regno Unito” ha spiegato l’esperto.

Continua a leggere



I casi Covid in Italia sono in aumento oppure no? A rispondere a questa domanda ci ha pensato il matematico del Consiglio Nazionale delle Ricerche Giovanni Sebastiani, intervenuto nella diretta live su YouTube di Fanpage.it. “In questo momento abbiamo due problemi: gli under 12, non vaccinati e che diffondono molto, e le nuove varianti che possono arrivare dagli altri Paesi, come ad esempio il Regno Unito” ha spiegato l’esperto.

Continua a leggere

Continua a leggere